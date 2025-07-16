المركزية - احتفلت عائلات قرطبا بإعادة تأهيل وإنارة مزار القديس شليطا في عين الباردة، بمبادرة من جمعية آل شليطا. وفي المناسبة لبّت العائلات القرطباوية دعوة كاهن رعية قرطبا الخوري شربل شليطا للمشاركة في القداس الإحتفالي الذي أقيم في المزار والذي شارك فيه الأب إيلي صقر.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى الخوري شليطا عظة تحدّث فيها عن القديس شليطا وتعلّق أهالي قرطبا به، وقال: مزار مار شليطا تمّ تدشينه عام 1949 ولكن في هذا المساء المبارك وبدعوة من جمعية آل شليطا نجتمع اليوم لتدشين تأهيل المزار الذي يعني لأهالي قرطبا الكثير. نجتمع اليوم ليس فقط لتدشين الحجر بل الإنسان ليجدد دائمًا علاقته بالرب يسوع. ومزار مار شليطا ليس حصرًا لآل شليطا بل لكل عائلات قرطبا، للبعيدين والقريبين. وعلينا إطلاق اسم مزارات القديسين من جوار الرمل حيث مزار القديس أنطونيوس البادواني مرورًا بمزار القديسة تريزيا الطفل يسوع وصولًا الى مزار مارشليطا وكابيلا مار سمعان في عين الباردة. إنها علامة إيمان صادق لأهالي قرطبا بالله وابنه يسوع المسيح. والكنائس والمزارات هي دلالة واضحة أن شعبنا ما زال مؤمنًا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات والحروب.

بشفاعة مار شليطا وجميع القديسين نتضرع الى الرب الإله من أجل أن يعطينا نعمة السلام في لبنان والعالم.