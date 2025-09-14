اختتمت قرطبا احتفالاتها في مناسبة عيد ارتفاع الصليب بزياح الشموع في شوارع البلدة، شارك فيه كاهن رعية قرطبا الأب شربل شليطا والأب روني بوغاريوس وموسيقى قلب يسوع والأخويات على وقع أجراس الكنائس ، وأضيئت الشموع على شرفات المنازل وأطلقت الأسهم النارية.

الزياح إنطلق من أمام كاتدرائية مار الياس، بعد قداس العيد الذي احتفل به الأب روني بوغاريوس، وسار نحو كنائس البلدة، مار يوسف والسيدة ومار جرجس ومار تادي. وكانت وقفة صلاة وتأمل أمام ثمثال الأباتي شربل القسيس في دير مار سركيس وباخوس حيث المدافن التي يرقد فيها المتوفون من أبناء البلدة، شارك فيها رئيس سيدة الجبل الدكتور فارس سعيد.

واختتم الزياح في ساحة البلدة بعشاء قروي أحياه الفنان هادي ضو وفرقته الموسيقية، بعد تقديم وتعريف من السيدة تاديا الخوري وكلمة شكر وتقدير من كاهن الرعية الأب شربل شليطا، دعا فيها أبناء البلدة لأحياء الحفلات في المناسبات الروحية ليبقى التواصل مستمر بينهم.