قرطبا احتفلت بعيد مار شليطا الذي يحمل الكثير من عائلاتها اسمه

 

 

احتفلت قرطبا بعيد مار شليطا الذي يحمل الكثير من العائلات القرطباوية اسمه، ورُفعت الصلوات له طالبين شفاعته عشية العيد ويوم العيد.
واحتفل كاهن رعية قرطبا المتقدم في الكهنة الخوري شربل شليطا بالذبيحة الإلهية في الكنيسة التي تحمل اسم صاحب العيد في حجرتا، نيو قرطبا، بمشاركة مؤمنين ومتعبدين من قرطبا والبلدات المجاورة. و بعد الإنجيل المقدس، ألقى الأب شليطا عظة تحدّث فيها عن صاحب العيد وعلاقة أبناء قرطبا به. كما نوه بعلاقة القرطباويين بربهم وبكنيستهم.
وعشية العيد أقيم في باحة الكنيسة عشاء قروي تخللته لوحات فنية وأجواء فارحة.

