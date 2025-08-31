لبّت عائلات قرطبا دعوة عائلة المرحوم سمعان الخوري للإحتفال بعيد مار سمعان العامودي في الكنيسة التي تحمل اسمه في عين الباردة والتي بناها سمعان الخوري العضو الفاعل في المجلس البلدي في قرطبا لعقود من الزمن.

ترأس الذبيحة الإلهية المتقدم في الكهنة الخوري شربل شليطا وعاونه فيها الخوري روني بوغاريوس، وشارك في القداس إلى جانب العائلة، أرملته نوال وكريماته ليندا وناديا وكريستيان وسيمونا، رفيق دربه رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس وأعضاء من المجلس البلدي الحالي والسابق والقاضي في مجلس شورى الدولة كوبرت عطية ومخاتير البلدة.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى كاهن رعية قرطبا الخوري شربل شليطا عظة تحدث فيها، عن صاحب العيد عن حياته وروحانيته وعن تعلق أبناء قرطبا به، خصوصًا بعدما بادر سمعان الخوري وبنى كنيسة تحمل اسمه في قرطبا عام ٢٠٠٣.

وقال: مشاركة أهالي قرطبا اليوم كما في كل المناسبات الروحية دليل ثابت على إيمانهم بالرب يسوع وقديسيه. وقرطبا كانت وستبقى عنوانًا صادقًا للإيمان الحق، بفضل أبنائها في القرن الماضي والقرن الحالي الذين بفضلهم بُنيت الكنائس والأديار والمزارات.

وقال: سمعان الخوري الذي نجتمع اليوم لنصلي معًا في عيد شفيعه كان رمزًا للعطاء والمحبة والخدمة، عمل في المجلس البلدي لسنين عديدة لخدمة قرطبا وأهلها.