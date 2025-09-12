صدر عن رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، بيان، أعلن "ان وفدا من الرابطة، قام بزيارة بروتوكولية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، حيث تم عرض سلسلة من المطالب المحقة والعاجلة التي تخص المحاربين القدامى، وعلى رأسها رفع الظلم المزمن الناتج عن غياب العدالة والمساواة في الحقوق".



وخلال اللقاء، شدد رئيس الرابطة العميد المغوار شامل روكز على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإنصاف المتقاعدين، محذرا من "خطورة الاستمرار في تجاهل هذه الشريحة التي قدمت التضحيات في سبيل الوطن.



إلا أن دولة الرئيس ، لم يبد تجاوبا ملموسا مع المطالب المطروحة، مكتفيا بطرح رؤى بعيدة المدى لا تتناسب مع حجم الأزمة ولا تعالج الواقع القائم.

إن الرابطة، إذ تعبر عن أسفها العميق لهذا الموقف، تؤكد أن حقوق المحاربين القدامى ليست ترفا سياسيا ولا ملفا مؤجلا، بل هي استحقاق وطني وأخلاقي، يجب الالتزام به فورا، مع الاشارة الى ان استيفاء الحقوق يجب ان يلحظ من اموال التهرب الضريبي وأموال الضرائب على اصحاب رؤوس الاموال وعلى الاملاك البحرية والنهرية والاموال المنهوبة من كازينو لبنان وما شابه ذلك، مع التأكيد ان الهدف ليس عرقلة امور المواطنين بل اعلاء الصوت لاجل تحقيق المطالب.



وعليه، تعلن الرابطة استمرارها في التحرك، بكافة الوسائل المشروعة، دفاعا عن كرامة المحاربين، ولتحقيق المطالب المستحقة، مؤكدة أن الصبر له حدود، والحق لا يُساوَم عليه .لا يموت حق ورائه مطالب".