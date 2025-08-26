المركزية- صدر عن رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، بيان أعلنت فيه، انه "انسجامًا مع رسالتها في الدفاع عن حقوق المحاربين القدامى وتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين سائر موظفي القطاع العام، وبعد أن تبيّن أنّ جميع المطالب التي رُفعت في الاجتماع الأخير مع دولة رئيس الحكومة في أيار الماضي لم يُلبَّ أيٌّ منها، ومع غياب إدراج المساعدة الاجتماعية على رواتب الشهر المقبل للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، تعلن ما يلي:

ابتداءً من الأول من أيلول ٢٠٢٥، ستباشر الرابطة تحركات مطلبية واسعة في جميع المناطق اللبنانية، دون قيود أو خطوط حمراء، تحت شعار:"المطالبة بالحقوق واستعادة الدولة ومؤسساتها عبر وقف الفساد والهدر."

أضافت :"هذه التحركات ستستمر حتى استعادة كامل الحقوق. ونعتذر مسبقًا من المواطنين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينجم عنها، مؤكدين أنّ هدفنا الأوحد هو حماية حقوق العسكريين وبناء دولة عادلة وقادرة بعيدة عن الفساد والهدر".

ودعت الرابطة جميع المحاربين القدامى إلى تلبية النداء، وطلبت من أهالي الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية مشاركتها في هذه التحركات حتى تحقيق المطالب"، مؤكدة "لن يموت حق وراءه مطالب".