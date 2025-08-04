نظّمت رابطة قدامى ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات، زحلة - كسارة، عشاءها السنوي الجامع في مجمع Fun Zone – كسارة، في حضور حاشد ضمّ الأخوات الراهبات، رئيس بلدية شتورا السيد ميشال مطران، أعضاء الهيئتين التعليمية والتربوية، لجنة الأهل، وعددًا كبيرًا من الخريجين وأصدقاء المدرسة من لبنان وبلاد الاغتراب.

استُهلّت الأمسية بكلمة مؤثّرة للأم الرئيسة رولا كرم، وجّهت فيها تحية خاصة للجيش اللبناني في عيده الثمانين، وللقدامى الذين ينتمون إلى صفوفه، كما شكرت اللجنة المنظّمة على جهدها وسهرها لإنجاح هذا اللقاء، معتبرة أنّ حلم الماضي صار اليوم مشروع حاضر ورؤية واضحة للمستقبل. ورحّبت بشكل خاص برئيس بلدية شتورا، مثنية على صداقته الصادقة ودعمه الدائم للمدرسة، واعتبرت حضوره بين أفراد العائلة الأنطونية تجسيدًا لروح الانتماء.

وشدّدت الأم الرئيسة على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع القدامى، مؤكّدة أن ما يميّز المدرسة وخريجيها هو الروابط الروحية والعائلية المتينة. ودعت القدامى إلى تبنّي التحوّل الرقمي عبر إعداد دليل إلكتروني شامل يضمّ أكثر من عشرة آلاف خرّيج منذ تأسيس المدرسة عام 1940، على أن يُطلق رسميًا في العشاء السنوي المقبل.

كما شاركت الحضور خبرتها مع تلامذة المدرسة خلال مشاركتهم في برنامج Innovation Immersive Camp بالتعاون مع شركة Fast and Curious بإدارة الخريج شربل نجّار، حيث عبّر الطلاب عن تأثرهم الكبير بدعم القدامى وحماستهم، ما برهن أنّ الروح الأنطونية العائلية راسخة في كل خرّيج أينما كان.

وفي ختام كلمتها، أثنت الأم الرئيسة على عمل رابطة القدامى ونجاح اللجنة الحالية خلال السنتين الأخيرتين، ولا سيّما في تأسيس شبكة خاصة بخريجي الاغتراب، مؤكدة ضرورة مواصلة جمع الشمل بين المقيمين والمنتشرين ليبقوا عائلة واحدة تساند الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

بدوره، ألقى الدكتور سامر بالش كلمة باسم لجنة القدامى، رحّب فيها بالحضور، شكر إدارة Fun Zone بشخص السيّد جوزف زخيا على الاستقبال الحار، وأثنى على التزام أعضاء اللجنة في إنجاح الحفل وعلى دورهم في دعم المدرسة، سواء عبر المساهمة في تسديد أقساط بعض الطلاب أو عبر الأنشطة التي تعزز الروابط بين القدامى. وأكّد أنّ المدرسة خرّجت أجيالًا على قيم المحبة والعطاء، وهي القيم التي تبقى الدافع الأسمى للاستمرار في هذه المسيرة.

وخلال الأمسية، كرّمت اللجنة عددًا من الخريجات اللواتي برزن في العمل العام ونجحن في الانتخابات الأخيرة:

• السيدة ديما بو ديّة ياغي والسيدة كارولين زيادة لانتخابهما عضوين في مجلس بلدية زحلة.

• السيدة رانيا مسعد لانتخابها مختارة عن حي مار الياس.

كما قدّمت اللجنة درعًا تكريميًا لرئيس بلدية شتورا السيد ميشال مطران تقديرًا لدعمه المتواصل للمدرسة والمنطقة، وكرّمت الأم الرئيسة رولا كرم عربون شكر وامتنان لعطائها اللامحدود ومواكبتها الدائمة لمسيرة اللجنة منذ تأسيسها، معتبرة إياها الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع وتحقيق الأهداف.

تميّزت الأمسية بأجواء مفعمة بالفرح والحنين والانتماء، وتخلّلها سحب تومبولا على جوائز قيّمة بفضل كرم عدد من الخريجين وأصدقاء المدرسة. كما أحيتها فقرتان فنيتان: الأولى لفرقةMelodica التي يضمّ معظم أعضائها تلامذة المدرسة، والثانية لفرقة وتر بإدارة رئيس رابطة القدامى السيد فادي نحّاس.

واختُتم اللقاء بقطع قالب الحلوى، في أجواء جمعت المحبة والوفاء والروح الأنطونية الأصيلة.

