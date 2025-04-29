المركزية - أقيم قداس إحتفالي في مدينة مونتريال (Montréal) في مقاطعة كيبيك (Québec)، كندا، برعاية وترؤس مطران الموارنة في كندا بول مروان تابت، ومشاركة الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك، لمناسبة تدشين دير ورعية مار يوحنا الرسول يوم الأحد في 27 نيسان الحالي، وذلك في حضور النائب العام لأبرشية مار مارون في كندا ومؤسس وكاهن رعية مار يوحنا الرسول الأب شربل س. جعجع والمرسل اللبناني الأب سامي راشد.



كما حضر المناسبة: القنصل العام للبنان في مونتريال أنطوان عيد، آني كوتركيس، مرشحة الحزب الليبرالي – دائرة فيمي، منصف دراجي نائب المقاطعة لنليغان، ديميتريوس جيم بيس رئيس بلدية بييرفون، أليكس بوتاوتشي رئيس بلدية دولارد-دورمو، بونوا لانجفان عضو المجلس البلدي لمنطقة بييرفون -روكسوبرو - حي بوا -دو- لييس، كاثرين كليمان -تالبو عضو المجلس البلدي لمنطقة بييرفون -روكسوبرو - حي كاب -سان - جاك، لويز لورو عضو المجلس البلدي لمنطقة بييرفون- روكسوبرو - حي بوا-دو-لييس، أنطوان منسى، رئيس COLCO كندا، جاكلين طنوس رئيسة حزب الكتائب في مونتريال – كيبيك، جوزيف خيرالله رئيس حزب الأحرار في مونتريال، سهيل الأهل ممثل تيار المردة – كندا، مانويل يونس ممثل حزب "القوات اللبنانية" في مونتريال، عبير شمعون سكرتيرة COLCO كندا، سوزان مهنا الخوري رئيسة الاتحاد الماروني في كندا، ملحم طوق رئيس LABORA مونتريال، جاك بواربييه رئيس شركة ماغنوس بواربييه، أمناء وقف رعية مار يوحنا الرسول الحاليين والسابقين، المجلس الراعوي لرعية مار يوحنا الرسول، متطوعو رعية مار يوحنا الرسول، لجنة تمويل شراء رعية مار يوحنا الرسول وجميع أبناء وبنات الرعية.



وشكرت جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، كل من شاركها "هذا اليوم المميز بحضوره وصلواته"، لافتة الى انه "بنعمة الله، وبعد عشر سنوات من العمل والتفاني، نشهد اليوم تحقيق هذا المشروع. لقد اكتسب هذا اليوم، المبارك منه، جماله وروعته بفضل حضوركم الكريم".