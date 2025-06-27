المركزية - أُقيمت ذبيحة إلهية احتفالاً بعيد القديس يوحنا المعمدان في كنيسة الصليب المقدس في نيقوسيا - قبرص، ترأسها السفير البابوي لدى الأردن وقبرص، رئيس الأساقفة جيوفاني بيترو دل توسو، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية.

عقب القداس، نظّمت سفارة فرسان مالطا لدى قبرص حفل استقبال شاركت فيه البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، إضافة إلى قيادات دينية وممثلين عن الحكومة القبرصية، يتقدمهم نائب وزير المهجرين.

وألقى السفير دومينيكو جياني، رئيس البعثة، كلمة تحدث فيها عن مهمة السفارة في قبرص وأهمية التعاون مع السلطات المحلية. وظهر في المناسبة إلى جانب السفير كل من السكرتير الأول فادي رومانوس والملحقة الدبلوماسية ناتالي بطرس.

وحضر الاحتفال كل من المطران سليم صفير، المطران برونو فاريانو، وعدد من الكهنة، واختُتمت المناسبة برفع نخب رمزي لمهمة النظام في قبرص من قبل السفير جياني، السكرتير الأول، ونائب وزير الهجرة.

