Apr 25, 2025 7:51 PMClock
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قتيل نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام المدفون

سقط قتيل نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام المدفون باتجاه كفيفان وحركة المرور طبيعية في المحلة.

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