Jul 27, 2025 2:52 PMClock
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قتلى في صفوف القوات الأمنية جراء الاشتباكات المستمرة مع الفصائل المسلحة جنوب بغداد

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