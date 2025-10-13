المركزية - أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أننا "لا نطلب سوى بمواقف داعمة، ولا ندعو الآخرين إلى حمل السلاح أو مقارعة العدو، لكن من يتمثل بالدولة اللبنانية ويتغنى بسيادتها، عليه أن يتخذ موقفا حقيقيا إلى جانب كل ما يحصل على مساحة الجنوب".

وخلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في حسينية بلدة زبدين، في حضور النائب ناصر جابر وفاعليات، قال النائب قبيسي: "نأسف لأن هناك خلافات داخلية في لبنان، فبينما يؤمن البعض بمسيرة الشهداء والمقاومة، هناك من لا يؤمن بها، وهذا الأمر أثّر بشكل كبير على تركيبة الدولة وكيانها، وعلى المؤسسات والحكومة وانتخابات الرئاسة والنيابة. كلٌّ يفكّر على هواه ويبحث عن مصلحته، فابتعد الشعب اللبناني عن أن تكون له قضية واحدة لمواجهة العدو الصهيوني".

تابع: "من هنا انطلقت سياسة الرئيس نبيه بري، لنكون حريصين كل الحرص على وحدة لبنان وتماسكه، رغم كل ما نسمعه من مواقف لا تعبّر عن قناعتنا، وأحياناً تصدر من بعض المسؤولين فقط لكسب رضا الغرب، من دون البحث عن الاستقرار الداخلي. نحن نريد لغة الحوار لأنها التي تجمع، ونريد لوطننا أن تكون له مؤسسات قائمة على أسس ثابتة، ولكن علينا أن نتفق على قضية واحدة نواجه من خلالها العدو".

أضاف:"من يبحث في لبنان عن الوحدة الوطنية الداخلية هو مستعد لمواجهة العدو، ويترجم مواقفه السياسية كمواقف تحدٍّ في وجه العدو. نحن نريد وحدة لبنان، وكل من يسعى لبناء هذه الوحدة هو مقاوم في سبيل الأرض والوطن. علينا أن نحافظ على الألفة والتواصل في الداخل، رغم كثرة الآراء والاعتراضات، منها على سلاح المقاومة ومنها على المقاومين. بعضهم لا يكترث للشهداء وما قدّموه، وبعضهم لا يستنكر الغارات التي تحصل، وآخرها ما جرى أمس على طريق المصيلح، حيث أغار العدو الصهيوني على مؤسسات تجارية صناعية مدنية لا علاقة لها لا بالمقاومة ولا بالعمل العسكري".

وقال: "لم نسمع من بعض شركائنا في الوطن أي استنكار أو اعتراض على تلك الغارات التي دمّرت منشآت وقتلت مدنيين. لم يجتمع مجلس الوزراء، ولم تتخذ الحكومة موقفًا موحدًا، ولم تتقدم حتى بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي إلى اليوم، رغم أن الشكاوى السابقة كثيرة، وإن كانت شكلية لتسجيل موقف سياسي أمام محافل نعلم تمامًا أنها داعمة للعدو الصهيوني".

وأكد أن "على الدولة أن تعبّر عن وجودها من خلال حماية أهلها واستنكار الغارات التي تطالهم، لكن الخلافات الداخلية واللغة الطائفية والمذهبية جعلت البعض يكترث، والبعض الآخر يستشهد، وآخرين لا يهتمون أبداً. وهذا ما يحزن، أن يكون اللبنانيون بلا قضية ورسالة واحدة".

وقال: "نحن لا نطالب أحدًا بأن يحمل السلاح أو يقارع العدو، فأهل جبل عامل والبقاع قدّموا آلاف الشهداء. من آمن بثقافة المقاومة قدّم كل التضحيات، ونحن فقط نطلب مواقف داعمة، ولا نقول للآخرين تعالوا وقاوموا العدو الصهيوني. نعلم أنهم لا يؤمنون بهذه الثقافة، لكن من يتمثل بالدولة اللبنانية ويتغنى بسيادتها عليه أن يتخذ موقفًا حقيقيًا، ويقول: نحن نستنكر ونعترض. أما من لا يتخذ موقفاً في مثل هذه الحالات، فوطنيته ملتبسة وسعيه لوحدة لبنان لا مكان له".

وشدد على أن "من لا يعترض على العدوان الصهيوني هو مسؤول بطريقة أو بأخرى عن انتقاص سيادة الدولة، وعليه أن يدعم جيشها ويقف إلى جانب أهلها. نحن لا نقول لهم كونوا مقاومين، بل كونوا وطنيين لا ترضون بالاعتداء على بلدكم، أما المواقف المترددة فليست إلا ضعفاً".

ولفت الى انه "مع كل هذه التصرفات، نحن نصبر ونتمسك بالوحدة الوطنية، وندعو إلى العيش المشترك، لا لأجل أحد، بل لأننا نؤمن بوحدة لبنان وسيادة أرضه. نسأل الله أن يهدي الجميع ممن يتربصون المواقف لتحقيق مكاسب سياسية ومواقع في الدولة. ورغم الاختلاف، نرى اليوم من يسعى لتغيير قانون الانتخابات النيابية، علماً أنه قائم ومقر، وقد أُجريت الاستحقاقات السابقة على أساسه. البعض يريد استعطاف الرأي العام اللبناني بالقول إنهم يسعون ليكون المغترب ممثلاً ومقترعًا، ونحن لسنا ضد اقتراع المغتربين، بل مع ممارسة حقهم ضمن القانون النافذ".

ختم: "للأسف، نوايا البعض تغيير الواقع اللبناني والسيطرة على الحكومة ومجلس النواب لأداء دور سياسي لا ينسجم مع واقعنا وثقافتنا ومقاومتنا. لذلك أقول إن الاستحقاق القادم هو فعل مقاومة بحد ذاته، وعلينا جميعاً أن نكون حاضرين لخوضه، لأنه مفصلي في تاريخ لبنان. فكلٌّ منا مسؤول عن الحفاظ على دماء الشهداء ونهج المقاومين لاستمرار مسيرة الحق في وجه الباطل الذي يجسّده العدو الصهيوني".