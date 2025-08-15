رعى مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي احتفال اعادة افتتاح فرع تعاونية " التوفير " في بلدة عبا الجنوبية، والذي كان اصيب بأضرار كبيرة جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت محيطه في حرب ال66 يوما، بحضور رئيس بلدية عبا محمد حسين ترحيني، رئيس بلدية عبا السابق محمد عميص، المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في عبا حسين ترحيني، المدير العام ل" التوفير" محمد دبوق، وشخصيات ومواطنين

وبعد ان قص قبيسي ودبوق الشريط التقليدي لافتتاح الفرع ، جال والحضور في اقسام التعاونية .

وقال النائب قبيسي بالمناسبة: "بهمة عالية وبنشاط مميز، تعيد مؤسسة التوفير افتتاح فرعها في بلدة عبا والذي كان تعرض للتدمير والاحتراق بفعل الغارات الجوية المعادية التي طالته في حرب ال66 يوما، وهذا الاصرار وهذه العزيمة هما شيمة ما يتمتع به اهل الجنوب، بتأكيدهم على التشبث بأرضهم وتمسكهم بكل سبل الحياة ، والتي تحمي المقاومة وتحمي الجنوب، ونبارك لمؤسسة التوفير اعادة هذا الفرع وهذا امر يشجع كل الناس لاعادة دورة الحياة بفعالية يوما بعد يوم في هذه المنطقة التي اراد العدو ان يدمرها ويحاصر فيها كل مقومات الحياة، ولكن بالرغم من الواقع الاقتصادي الصعب وفي ظل التهديدات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال والانتهاكات الا ان العزيمة والاصرار يتمسك بهما الجنوبي كما يتشبث بارضه ويحميها، ليبقوا فيها وينتجوا مؤسسات اقتصادية تعود عليهم وتساعد المواطن في حياته ونشد على ايديهم ونبارك لهم".

واعلن المدير العام لمؤسسة "التوفير" محمد دبوق "اننا اليوم نفتتح الفرع رقم 38 على مستوى لبنان، وبالرغم من مرور اقل من عام على تدمير هذا الفرع الا انه كان لدينا الاصرار لاعادة افتتاحه، واصرينا على اعادة افتتاحه بحلة اجمل وافضل واكبر مما كان عليه قبل الحرب، وان شاء الله لدينا خطة سنصل خلال العام 2030 الى 500 فرع في كل لبنان".

بدوره مسؤول التجهيز حسن ترحيني بارك لاهالي بلدة عبا اعادة افتتاح فرع التوفير مجددا، وقال: "اليوم كما عاهدتكم مؤسسة باصرارها على العودة رغم الدمار ورغم ما تعرض له الفرع من اضرار ، نعود وسنكون قريبا في كل لبنان من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه".