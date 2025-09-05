المركزية - قام عضو كتلة "التنمية والتحرير" ومدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب هاني قبيسي بجولة ميدانية صباحا على الأماكن التي تعرضت لغارات واعتداءات العدو الإسرائيلي ليلة أمس، لا سيما في منطقة أنصارية - قضاء الزهراني.

وتوقف قبيسي عند المنشأة التي دمرتها الصواريخ المعادية والتي تضم آليات وماكينات هندسية وعمرانية حديثة، مؤكدا أنها "منشأة مدنية بحتة تخلو من أي تواجد عسكري أو ما يدعيه العدو من ذرائع واهية لتبرير جرائمه"، لافتا إلى أن "العدوان ألحق بأصحابها خسائر مادية فادحة"، واعلن تضامنه صاحب المنشأة وأهالي المنطقة، ناقلا تحية الرئيس بري، مؤكدا أن "أبناء الجنوب وأهل أنصارية هم البيئة الحاضنة للمقاومة الصامدة بوجه عدونا الصهيوني ومشاريعه العدوانية والتقسيمية"، مشددا على أن "سياسة القتل واستهداف المدنيين لن تثني شعبنا عن التمسك بخيار المقاومة والوحدة الوطنية".