أقام مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" - إقليم الجنوب، ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ47 لاخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وتحت عنوان "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، عشاء تكريمياً لرؤساء المجالس البلدية لقرى شرق صيدا والزهراني ومدينة صيدا في مطعم "شاتو روج" في الصالحية، في حضور النواب: عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، علي عسيران وميشال موسى، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، ممثلين عن الفاعليات الروحية، المسؤول التنظيمي للحركة - اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط على رأس وفد، رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، رئيس إتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر ورؤساء بلديات منطقتي الزهراني وشرق صيدا وحسين السارجي ممثلا العمل البلدي في "حزب الله" .

استهل العشاء بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لمسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة اقليم الجنوب اكد فيها ان "ما نريده هو لبنان التلاقي والحوار الوطني النهائي لجميع أبنائه".

بعدها القى النائب قبيسي كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس المجلس النيابي وقال: "نجتمع اليوم في هذا اللقاء الذي يحمل صورة لبنان الذي اراده وعمل في سبيله الامام السيد موسى الصدر الذي زرع المحبة والتواصل ونادى بالعيش المشترك أساساً ومنطلقاً لكيان لبناني عانى الكثير، أحمل إليكم تحية الرئيس نبيه بري لنؤكد بأننا جسد واحد في كل لبنان على المستويات كافة" .

أضاف: "نؤكد لكم بأننا نجدد العهد في التواصل ساعين لتنمية قرانا في كل بلديات الجنوب وبلديات صيدا والزهراني وفي كل المناطق التي عانت من الحرمان" .

وأكد أن "الطائفة الشيعية لم تسعَ يوما الى انقسام ولم تبحث يوما عن تشكيل كيان، ولم تكن إلا حالة وطنية تساهم في بناء الوطن تقدم له كل ما يحتاج اليه الوطن من قدرات وإمكانيات ليكون لبنان بخير" .

تابع: "نحن لم نبحث يوما عن كيان مستقل، بل نريد وطنا نؤكد فيه هويتنا، فهويتنا لبنانية ووطننا وطن نهائي للجميع، ومن هنا ننطلق في كل علاقاتنا وجهدنا، وما يقدمه الرئيس نبيه بري من جهد هو لتمتين الوحدة بدل الانقسام على الساحة اللبنانية وللتأكيد على التواصل الدائم بين كل مكونات الوطن" .

وقال: "دفاعنا عن لبنان ليس لحماية الجنوب فحسب، بل حماية لكل لبنان ولأهلنا في كل قرية من الشمال الى الجنوب الى بيروت والبقاع ، فكل شهيد سقط على مذبح الجنوب هو فداء للوطن وحماية إستقلاله وسيادته، وجميعنا الى جانب الجيش اللبناني الذي نوجه له التحية، ونؤكد بأنه هو سياج الوطن وحامي الوحدة وصمام أمان السلم الأهلي، وكل ما نسعى اليه أن تكون الدولة قوية قادرة على حماية اهلنا والدفاع عن حدودنا، وأن تتبوأ مسؤولية الانماء والتطور والدفاع عن الأرض والحدود، لتكتمل السيادة بحماية الحدود ومنع العدو من الاعتداء على بلدنا" .

ختم: "نؤكد دائما على لغة التفاهم والحوار كنهج وسلوك، ومن خلالهما نحن جاهزون للتواصل مع الجميع وتشكيل وحدة وطنية تحمي لبنان، لأن أي انقسام داخلي يضعف الوطن ويضعف الجيش اللبناني ويقلل من هيبة الدولة اللبنانية. بالوحدة نحمي لبنان ونشكل حصانة لوطننا".