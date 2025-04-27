أقامت حركة "امل" في المنطقة الأولى -النبطية، وكشافة الرسالة الإسلامية - مفوضية الجنوب احتفالا تكريميا لفرق المسعفين المتطوعين في الدفاع المدني في الكشافة، والذين شاركوا وادوا دورهم الانساني خلال العدوان الاسرائيلي في ال 66 يوما، في النادي الحسيني في مدينة النبطية، في حضور مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي، النائب ناصر جابر، مفوض عام الدفاع المدني ربيع عيسى، مفوض الجنوب لكشافة الرسالة جمال جعفر ، المسؤول التنظيمي لحركة امل -المنطقة الأولى علي طراف وشخصيات.

وألقى النائب هاني قبيسي كلمة قال فيها: "شبابنا في كشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني يزرعون اجسادهم في الأرض ليكون النصر والتحرير نحن فخورين بكم وبما قدمتم من تضحية وفداء حتى جعلتم من كشافة الرسالة الإسلامية طيفا واسعا يمتد الى ارجاء الوطن محلقا في السماء مؤكدا بأنكم ملائكة تبلسم جراحات اهلنا تقدمون العون لكل محتاج. نحن لا نكرمكم اليوم فحسب بل نكرم أنفسنا بكم لأنكم فخرنا وعزنا فانتم تقدمون الخدمات دون أن تسألوا عن الهوية او الاسم او الطائفة و المذهب. فما قدمتموه خلال هذه الحرب يستحق التقدير ليس من قيادتكم فحسب بل من كل المجتمع والدولة لأن ما قمتم به على مساحة الوطن هو حجم كبير من التضحيات والفداء فالف تحية لكم على ما قدمتم".

وأضاف: "المطلوب اليوم أن يرتقي العمل السياسي الى حجم التضحيات ولكن وللأسف نرى في كثير من الأماكن على مساحة لبنان مواقف مختلفة بعيدة عن ثقافتنا ينتقدون من خلالها التضحيات ودماء الشهداء بل لا يريدون للمقاومة أن تكون حاضرة ساهرة على حدود وسيادة الوطن ومع الاسف هذه المواقف السياسية تتماشى مع سياسات غربية لا تتطلع الا الى اخضاع المنطقة بأهلها وشعبها ومقاوميها. لقد سطرنا في الجنوب أروع أنواع التضحيات كي لا نركع ولا نذل ولا نقول يوما بأننا غير قادرين على الدفاع عن ارضنا قدمنا كما كبيرا من الشهداء من الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية الاسلامية فقالوا نحن الوطن ونحن حماة حدوده إن كانت الدولة موجودة وإن لم تكن مع الأسف بعض الساسة في لبنان يبحثون في آفاق العالم عن سياسات ترضي نفوسهم ولا ترضي الوطن فرضى الوطن هو بحماية كرامته وعزته لأننا لا يمكن أن نعيش اذلاء ولا يمكننا السير بدرب التطبيع وعلاقات طيبة مع شرق وغرب وتبقى اسرائيل محتلة تعتدي وتستبيح جنوبنا واجوائنا".

وختم قبيسي : "مع الأسف أن الحكومة اللبنانية غير مستعجلة بإعادة اعمار الجنوب، فرئيس للحكومة تقدم بسحب اقتراح قانون معجل مكرر بل أجله على أمل أن تدرس الحكومة مشروعا جديدا لإعادة الاعمار ولتعويض اهلنا المتضررين جراء الحرب، الحكومة وللأسف غير مستعجلة بل تتأنى وتنتظر القرارات الخارجية او مواقف خارجية تسمح لها بإعادة الاعمار والبناء وهنا نقول بأن اهل الجنوب يستحقون بأن تكون الحكومة الى جانبهم فمن خلال هذه القرارات التي تتخذ يشعر اهل اجنوب بأنهم متروكين وبأن للدولة بعيدة عنهم وبأن الدولة تركت الجنوب دون حماية كما حصل في السياسات السابقة التي كانت تؤمن بأن قوة لبنان بضعفه والان البعض يعتقد بأن قوة لبنان بعلاقاته الدولية وارتبطاته الخارجية ونحن نقول بأن قوة لبنان بدماء الشهداء والجرحى فبكل التضحيات التي قدمت على مساحة الجنوب سنصنع مجدا وعزا واباء".

وجرى عرض فيلم وثائقي عن عمل فرق المسعفين المكرمين خلال عدوان ال66 يوما.