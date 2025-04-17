المركزية - واصل عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" النائب الدكتور قبلان قبلان زيارته الى العراق، واستكمالا للقاءاته مع القيادات العراقية خلال زيارته الرسمية ، التقى قبلان رئيس تيار "الحكمة" في العراق السيد عمار الحكيم، في حضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.



واوضح بيان صدر عن مكتب النائب قبلان،"ان الزيارة كانت مناسبة لتناول تطورات المشهد السياسي في المنطقة وقضايا الأمتين العربية والاسلامية، وتم التباحث في العلاقات الثنائية والأخوية بين لبنان والعراق وسبل تطويرها تعزيزها.



ونقل النائب قبلان للسيد الحكيم تحيات دولة الرئيس نبيه بري وتقديره للعراق على مواقفه الصادقة ووقوفه الى جانب الشعب اللبناني في احلك الظروف".



وإلتقى النائب قبلان رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق السيد عادل عبد المهدي، وتم البحث في الشؤون والقضايا المشتركة التي تخص البلدين الشقيقين.



واجتمع قبلان مع "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" في العراق برئاسة حسان جابر، وجرى عرض لاوضاع الجالية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بيروت وبغداد.