‏نقل النائب قبلان قبلان موفد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رسالة شفهية إلى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، خلال استقباله اليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025 في قصر بغداد، في حضور السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب.

‏وأبلغ قبلان الرئيس رشيد تحيات الرئيس بري، وتقديره العالي لمواقف العراق الداعمة للبنان وشعبه في مختلف الظروف، مشيدا بـ "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

‏وتناولت الرسالة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل آليات التنسيق بين بيروت وبغداد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

و‏عبر الرئيس العراقي من جانبه، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط العراق بلبنان.

وحمل النائب قبلان تحياته وتمنياته لدولة الرئيس بري بالتوفيق وللشعب اللبناني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشددا على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعكس تطلعات الشعبين ويكرس مبادئ التضامن العربي".