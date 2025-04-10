المركزية - استقبل عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان في مكتبه في بيروت، سفير الجزائر كمال بوشامة في حضور الوزير المفوض بن شيخ محمد.

ورحب قبلان بالسفير بوشامة وهنأه على توليه مهامه الجديدة كسفير معتمد لبلاده في لبنان، متمنيا له النجاح والتوفيق، مثمنا للجزائر "دورها التاريخي المتجدد بدعم لبنان والوقوف الى جانبه".

وكانت مناسبة للتباحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر والتي تشهد تطورا لافتا انطلاقا من الثوابت والقضايا العربية والقومية والاسلامية، بالاضافة الى الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

كما استعرض الجانبان المستجدات في المنطقة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وجنوبه، اكدا "ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي والزامه الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي احتلها، واعادة الاسرى المعتقلين في سجونه، وضرورة اعادة اعمار ما هدمه العدو خلال العدوان الاخير".