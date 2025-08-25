المركزية - استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري مدير مكتب الميادين في لبنان روني الفا وكانت مناسبة أكد فيها المجتمعون "ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية واعتماد الخطاب السياسي المعتدل والابتعاد عما يثير الضغائن والحساسيات بين فئات الشعب اللبناني"، على ما افاد مكتب المفتي قبلان الاعلامي.

وقال ألفا اثر اللقاء: "مناسبة طيبة جمعتنا بسماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، حيث نهلنا منه الاعتدال ومنطق الحوار والانفتاح، ونحن في زمن أشد ما نحتاج إليه إلى الكلمة السوية، إلى الحكم، إلى الصبر، إلى الانفتاح إلى لملمة الصف الداخلي تفادياً للفتنة. وضعنا الميادين لبنان بتصرف هذا الخطاب المعتدل والحكيم، وتعاهدنا أن تبقى الميادين صلة الوصل بين كل اللبنانيين ومدعاة للحوار والتلاقي والمحبة".

وتابع: "تحدثنا مع سماحته عن الأوضاع الداخلية، وكانت وجهات النظر متطابقة تماماً حول ضرورة شد أزر اللبنانيين من دون أي تفرقة بين الأطياف السياسية، لأن من يستفيد من التفرقة والنعرة هو العدو الإسرائيلي، ولن ندع هذا العدو يدخل فيما بيننا ويفرق هذه الوحدة الوطنية، طبعاً تتعرض هذه الوحدة الوطنية من حين إلى آخر إلى خضات، إلى هزات، إلى ارتدادات، لكن تبقى الطينة اللبنانية واحدة خاصة من هذا الصرح الكبير الذي يمثل ليس فقط وجدان الشيعة إنما أيضا الوجدان المسيحي والوجدان الوطني العام. الميادين بتصرف سماحة المفتي وبتصرف كل خطاب يشبه هذا الخطاب".