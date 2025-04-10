المركزية - أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا، توجه فيه الى "قاضي التحقيق الرئيس طارق البيطار بكل شفافية ومسؤولية وحذر": القانون ضمانة شاملة ولا شيء أخطر على القانون من الإستنسابية وتسييس العدالة والتوظيف السياسي والتذخير الدولي، والفترة السابقة كانت مسيسة بشدة، ونحن مع العدالة بما هي عدالة بعيدا من العتمة وتوابعها، وضد الكيدية بمختلف سواترها بما في ذلك السواتر القضائية، وحقوق شهداء المرفأ بعنق العدالة وذمة الله التي لا تقبل التسييس، وقضية المرفأ كبيرة ومعقدة واللعبة الخارجية طالتها بالصميم في ما سبق".

أضاف :"والخشية اليوم قائمة جدا والثقة مهزوزة، وما نريده عدالة قضية المرفأ لا القتل السياسي، والبلد "تعبان" جدا والميزان الداخلي مشدود، والبلد كله على "شيار"، والمطلوب الحقيقة بما هي حقيقة في بلد غارق بالسياسة واللعبة الدولية حتى أذنيه، وأي خطوات كيدية أو مضبطة سياسية ستضع البلد كله بقلب كابوس لا تحمد عقباه، والمطلوب حماية لبنان وضمان الحقيقة لا دفع البلد نحو الكوارث".