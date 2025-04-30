المركزية - أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لأنه لا يمكن التفريق بين الجنوب وبيروت وبقية المحافظات اللبنانية، ولأن أهل الجنوب قربان التضحية التاريخية من أجل هذا البلد، ولأن العيش المشترك التزامات مشتركة وعطاءات متبادلة، المطلوب من رئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام زيادة عمل وطني للضاحية الجنوبية ليطَّلع بنفسه على الأثمان السيادية الهائلة التي دفعتها الضاحية والجنوب والبقاع من أجل لبنان، وليرى بأم العين حقيقة الركام الوطني الهائل على الأرض، وهو ركام بحجم سيادة وطن وقيامة بلد عزيز مثل لبنان، والقضية قضية شعب وناس وسيادة بلد قبل أي شيء آخر".

وقال: "لا بدّ من فهم الضرورات اللبنانية جيداً حتى لا تتحول الضغوط الدولية إلى برميل بارود، واللحظة لتأكيد التضامن الوطني بوجه الإرهاب الصهيوني وتعزيز القوة الوطنية الشاملة بوجه أعتى قوة إقليمية إرهابية مدعومة من واشنطن، والتوقيت الوطني ضرورة للتلاقي وتأكيد الثوابت الميثاقية، واللحظة لحظة تاريخية من أجل لبنان"