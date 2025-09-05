المركزية - كتب عضو كتلة" التنمية والتحرير "النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة "إكس": ‏‏‏"يقول هنري كيسنجر في مذكراته عن خطوة الرئيس المصري انور السادات بطرد الخبراء السوفيات من مصر بداية السبعينات: "لو أنها جرت في إطار تفاوض مع واشنطن لكانت تستحق مليارات الدولارات لكن السادات اقدم عليها من دون ان يطلب ثمناً". / انتهى الاقتباس/

اضاف:" الأثمان مش بس أموال ممكن تكون سياسة وسيادة وأمن، بس العرب معودين بيتخلوا عن ثيابهم وبيفتشوا ع حدا يعطيهم منشفة ليستروا العورة؟؟".

وختم:"ترى لبنان هل سيجد هذه المنشفة لستر العورات الكثيرة؟؟ الجواب في القادم من الوقت"..