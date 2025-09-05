12:26 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

قبلان قبلان مستشهدًا بكيسنجر: الأثمان لا تُقاس بالمال

المركزية - كتب عضو كتلة" التنمية والتحرير "النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة "إكس": ‏‏‏"يقول هنري كيسنجر في مذكراته عن خطوة الرئيس المصري انور السادات بطرد الخبراء السوفيات من مصر بداية السبعينات: "لو أنها جرت في إطار تفاوض مع واشنطن لكانت تستحق مليارات الدولارات لكن السادات اقدم عليها من دون ان يطلب ثمناً". / انتهى الاقتباس/

اضاف:" الأثمان مش بس أموال ممكن تكون سياسة وسيادة وأمن، بس العرب معودين بيتخلوا عن ثيابهم وبيفتشوا ع حدا يعطيهم منشفة ليستروا العورة؟؟".

وختم:"ترى لبنان هل سيجد هذه المنشفة لستر العورات الكثيرة؟؟ الجواب في القادم من الوقت"..

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o