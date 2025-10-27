المركزية - كتب عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل "النائب قبلان قبلان عبر حسابه على منصة"اكس": جلسة الغد في مجلس النواب فاصلة بين نهجين:

‏نهج يحوّل أزمة ميثاقية في البلد على مستوى قانون الإنتخاب إلى تفصيل يخضع لمنطق الأكثرية والأقلية في بلد يقوم على توازنات دقيقة اي إخلال فيها يؤدي إلى أزمات كبرى لبنان بغنى عنها وهو غير قادر على تحمل نتائجها،

‏ونهج مصرّ منذ عقود على تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين اللبنانيين بعيدا عن منطق العزل والإلغاء والاستقواء بالخارج، لذا فإن الاصرار على الفجور الإعلامي والسياسي سيضع البلد أمام حائط مسدود ويا زميلي غسان حاصباني لقد نصبتم الأكثرية في الانتخابات الماضية وقلنا لكم صحتين لأن القانون هكذا، وهذه المرة وبالقانون لا يمكنكم ان تكرروا فعلتكم وإذا استمررتم بنهجكم فالجميع بالسفينة ولن ينجو منها أحد".