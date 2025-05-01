أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الاتي: "العمال ميزان الكفاح الوطني وأكبر رموز اقتصادات العالم، والظلم الذي يلحق العمال في لبنان لا نهاية له، والفرق بين دولة العدل ودولة الدكتاتور حق العمال، وأكثر حقوق العمال في لبنان مهدورة، وأغلب العمّال فقراء معدومون وبلا ضمانات جدية ولا سياسات إنقاذية، والبطالة السياسية تنهش عمال لبنان، والرأسمال بنسخة المصارف والمصرف المركزي وحيتان المال العام نهش البلد، واليد اللبنانية العاملة مضطهدة بشدة، ولا تنظيم للأسواق ولا قيمة وطنية لليد العاملة، والحماية القضائية للعمال دعاية، ولا قيام للعدل الوطني بلا إنصاف للعمال، وعمال لبنان مظلومون، ومن دون عمل نقابي قوي وغير مسيس وأجور عادلة وكبح لشهية المال والمال السياسي لا قيمة للبنان ولا للعمّال بيوم عيدهم، فيما انتهاك حقوق العمال صارخ ولا دولة بالبلد تهتم بالمذبحة المعيشية والمهنية التي تطال عمال لبنان".