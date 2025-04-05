أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي:

"نصيحة من صميم المسؤولية الوطنية، ولأن لبنان بلدنا جميعاً، ولأن المخاطر الدولية بركان يطال لبنان من كل جانب، ولأن لعبة الأمم مذابح وخراب، ولأنّ مواثيق الأمم المتحدة ليست أكثر من ساتر تجميل، نصيحة ألا نرجم لبنان، وألا نتقاطع الهجمة الإسرائيلية والمشاريع الأميركية الموظفّة لصالح تل أبيب، بهدف الخلاص من وطن إسمه لبنان، واللحظة لحماية لبنان لا لتسليم رأسه، والقضية كيف نتضامن لوجودية لبنان لا لنحره، ودون سلاح سيادي وطني لن يبقى لبنان، وما يجري بسوريا ولبنان وغزّة خير دليل على عدم وجود قانون أمم بل وحشية أمم ومشاريع عدوان وخراب، وقوة لبنان بتجميع قوته لا بتفكيكها، وبتكبير إمكانياته لا بتدميرها، وأي خطأ بهذا المجال يضع البلد بقلب كارثة وجودية لا سابق لها، وثقتنا بالرئيس جوزاف عون يؤكّدها فهمُه التاريخي لمعنى الحفاظ على القوة السيادية وزيادة إمكانياتها بوجه الترسانة الإسرائيلية العدوانية بطبيعة وجودها وأهدافها، والنكاية والحقد لدى البعض يدفع لبنان نحو كارثة وطنية، واللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان" .