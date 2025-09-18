قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "بكل وجع وقهر أقول لجماعة السلطة بهذا البلد المعروض للبيع بأبخس الأثمان: أين سلطة الصريخ الوطني وجوقة حصر السلاح من جحيم الإرهاب الصهيوني الذي يدوس صميم كرامة من يدعي تمثيل السيادة الوطنية؟ وماذا يقول أصحاب الزعامة والسلطة بهذا البلد عن مشاهد النزوح المفجعة من بلدات ميس الجبل وكفرتبنيت ودبين الذين يشكلون مع باقي القرى الأمامية بنيان الدفاع الوطني عن بيروت وباقي محافظات لبنان، أم أن أصحاب الدولة دولة فقط على الضريبة والعتمة والفراغ والسهر والفوضى والفقراء واللوائح الأميركية التي تطال صميم سيادة لبنان، وهل السلطة كراس ومناصب فارغة دون القيام بأدنى الوظائف الدفاعية التي تطعن شرف هذا البلد وشرف طواقمه التي تختبئ وراء بيانات فارغة، فيما الجنوب والبقاع يتعرضان لأسوأ عدوان صهيوني يدوس كرامة هذا الوطن وشرف دولته ومؤسساته".

أضاف: "لأهل الجنوب والبقاع أقول: لا تعوّلوا على هذه الدولة وطواقمها المنفوخة بشعارات السيادة، لأنّ ما نسميه دولة لا يحميكم ولا يريد أن يحميكم، وأخوف ما أخاف على هذا البلد من هذا الإنحطاط السيادي الذي يكاد يتخلى عن أدنى مقوّمات بقاء لبنان".