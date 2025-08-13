المركزية - قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "نحن أمام نهج حكومي متهور وسطحي بافتعال الأزمات الوطنية، والقيادة التنفيذية للدولة تُدار بطريقة فاشلة وعاجزة ورخيصة، ولا همّ لها إلا الهروب من الوظيفة الرئيسية للدولة ومرافقها وطبيعة برامجها الوطنية والخدمية".

ورأى ان "الحكومة في هذا المجال بيت بلا سقف وقوة من ورق، والبلد مع هذه الحكومة مشلول ومعلول وموتور وغارق بالظلام والعجز الشامل"، داعبا الى "حراك استنهاضي وإطلاق صرخة وطنية شاملة على الأقل بالمجال التنموي والخدمي وسط بلد يلفظ أنفاسه بسبب الإنهيار المشاريعي والتنفيذي والهروب من المسؤولية الوطنية وبحر العتمة والنكاية وسياسة التمييز الوقحة وحقد الإدارة المجنونة بالإستسلام وروح الإنتقام السياسي للفراغ بالإدارات أو القدرات الوطنية".

وتابع: "هي حكومة لا تعمل ولا تريد أن تعمل بل تعيش على الإغراق الخارجي والتفليسة الوطنية، والمشكلة الأخطر أن هذه الحكومة تلعب دور القائد الأعمى، وهي تعمل للخارج لا الداخل اللبناني، وهذا يضعنا أمام حزمة جديدة من الإنهيار الهيكلي والإنتهازية السياسية وسط جوقة مجنونة بالكراهية والحقد السيادي والتخلي الإستراتيجي عن أهم قدرات لبنان".

وختم متوجها الى الشعب اللبناني بالقول: "لا تتركوا هذا البلد لمن لا يعمل لأن الإستسلام السياسي أسوأ أسباب خراب الأوطان".