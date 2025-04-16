Apr 16, 2025 8:26 PMClock
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قبلان التقى في العراق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ووزير العمل

التقى عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب الدكتور قبلان قبلان في اطار لقاءاته الرسمية مع القيادات العراقية خلال زيارته للعراق، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ الدكتور همام حمودي بحضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، وهنأه بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس، ونقل اليه تحيات دولة الرئيس نبيه بري وقيادة حركة أمل.

وخلال اللقاء تناول الطرفان القضايا المشتركة التي تخص البلدين الشقيقين، واكّدا "ضرورة التفاهم والتعاون الكامل على جميع الصعد".

والتقى النائب قبلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي احمد الاسدي، وجرى التباحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.

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