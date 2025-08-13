شجب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، "إعلان نتنياهو تنفيذه خرائط مشروع إسرائيل الكبرى، في سياق إصراره على قتال الجبهات الموصل لهذا الحلم الإرهابي الأخطر، وهذا يعني أننا في قلب أزمة وجود كبرى تطاول نصف بلاد العرب، بل وتضرب عمق بلادنا العربية الإستراتيجي، وتؤكد المؤكد منذ العام 1948، على أن ما يجري في قطاع غزة والضفة وجنوب سوريا وغيرها... دليل مطلق على وحشية هذا الكائن الصهيوني الأميركي الذي يعتاش على ابتلاع بلاد العرب بالقوة والإحتلال، والعين على أنظمة التطبيع وحكام الطاعة الأميركية للخروج من أسوأ كابوس سيادي".

أضاف البيان: "هنا بالذات نجد أن حكومة لبنان وسلطاته التنفيذية معنية بالجواب الممنوع والموقف المقموع وسط شلل سيادي وفضيحة وطنية لا سابق لها على الإطلاق، علّ حكومة هذا البلد تفهم ما قاله رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم فوق أرض لبنان المحتلة، ومن دون خشية من حكومة هذا البلد المنهزمة والتي لا تعرف لغة العنتريات إلا اتجاه شعبها، فقط لأنّ بعض من بهذا البلد يقمع الجيش اللبناني العزيز من القيام بأكبر وظائفه السيادية، ولا حل في وجه هذا الطغيان الصهيوني إلا الممانعة السيادية وإسقاط الجوقة الحكومية المستسلمة فضلاً عن تأكيد الخيار الإستراتيجي جيش شعب مقاومة كأساس سيادي ووجودي لهذا البلد بعيداً من الإستسلام الحكومي الذي يهدد أصل وجود لبنان".