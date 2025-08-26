8:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قاليباف: قواتنا المسلحة مستعدة لرد أقوى من السابق على أي هجوم محتمل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o