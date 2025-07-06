Jul 6, 2025 10:44 AMClock
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قاسم: يجب على "إسرائيل" تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بدءًا من الانسحاب ووقف العدوان وإعادة الأسرى ثم بدء عملية الإعمار وعندما يتحقق تنفيذ هذه المرحلة نناقش الاستراتيجية الدفاعية للبنان

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