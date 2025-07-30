Jul 30, 2025 7:13 PMClock
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قاسم: هذه المقاومة لا تزال موجودة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية وهذا دليل على قوة المقاومة ولذلك العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار

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