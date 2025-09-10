Sep 10, 2025 5:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قاسم: نقف إلى جانب قطر في مواجهة هذا العدوان وهو ليس عدواناً استثنائياً بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع "إسرائيل الكبرى"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o