Apr 18, 2025 9:22 PMClock
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قاسم: نأمل ان تصل المحادثات الاميركية الايرانية الى نتيجة وهي مصلحة للجميع بالتأكيد

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