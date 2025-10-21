أعلن الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، خلال حفل إطلاق "كتاب الغناء والموسيقى: بحوث للامام الخامنئي"،‏ الحزب "يعمل في الحقيقة على قاعدة الاستفادة من توجيهات الإمام الخامنئي وقناعاته وأوامره".

أضاف: "لذلك، حين يقول الإمام الخميني إن فلسطين هي البوصلة ويجب تحريرها وعلى المسلمين المشاركة، فهذا يعني أنه أصبح لديّ ضابطة شرعية، فإذا واجهتُ من أجل فلسطين وقتلتُ في سبيل الله، فأكون مُبرأ الذمة عند الله"...

واستطرد: "من الذي يمنحني الشرعية؟ نحن جماعة متدينين، المتدين هو من ينظر إلى آخرته، ومن ينظر إلى آخرته، ينظر إلى مرجعه، وقائده، ووليّه، هل يُجيز له هذا الأمر أم لا؟"...

وتابع قاسم: "... من هنا، فإن ارتباطنا بالولي الفقيه الإمام الخامنئي هو ارتباط الإسلام، ارتباط العقيدة، ارتباط الإيمان، ارتباط العقل والروح، ارتباط الحق المشروع لكل إنسان في أن يتخذ خياراته. لا إكراه في الدين. وبالتالي، نحن اخترنا هذا الخيار، وآخرون اختاروا خيارات أخرى. وكلٌّ يتحمّل مسؤولية خياراته"...

وقال: "لقد كان للولي الفقيه الإمام الخامنئي... بعد الإمام الخميني... الفضل الكبير والواسع على هذه الروحية التي انتشرت في منطقتنا في مقاومة المحتل الإسرائيلي، وفي العمل على استعادة الأرض والكرامة والعزة. كان هذا الأمر ضمن منظومة الحق: هذه الأرض للفلسطينيين، وهذه الأرض للبنانيين، وهذه الأرض للمصريين. من حق كل شعب أن يسترد أرضه. وهذا أمر جزء من الحق، لأن المشروع الإسلامي هو مشروع حق، وليس مشروع سلطة، ولا مشروع مصلحة آنية لجماعة تتفرد أو تأخذ بأنانية ما ليس لها".

أضاف: "اليوم يقولون لنا: لولا الدعم الإيراني، لما وصلتم إلى هذا المستوى، ونحن نقول هذا صحيح، لولا الدعم الإيراني لما كان التحرير، ولا الصمود، ولا الانتصارات، وهذا نوع من الشرف والكرامة والعزة. هذا لا يعني أن هذا تهمة. التهمة هي لأولئك الذين تخلّوا عن فلسطين، لأولئك الذين تآمروا مع إسرائيل، لأولئك الذين ساندوا الاستكبار العالمي في ضرب إخوتهم وأحبّتهم، لأولئك الذين لم يقفوا ضد الإبادة في غزة بشكل فعلي وعملي، لأولئك الذين صبروا وانتظروا لمدّة سنتين والإبادة قائمة والقتل للأطفال والشيوخ والنساء، وتدمير البيوت، وهم يساهمون أيضًا من خلال مواقفهم وتصريحاتهم وسياساتهم وإعلامهم. هذه هي المشكلة الأساسية التي كانت قائمة".

وجزم: "دعوني أقولها لكم من الآخر: إن هذا الاستعراض الذي أقامه ترامب في شرم الشيخ ليس مشروعًا للسلام. سمّاه سلامًا، لكن ليس مشروع سلام. وفي الحقيقة، نحن أمام محطة من محطات الصراع، فيها الكثير من الألم والأمل في آنٍ معًا. لماذا؟ لأن إسرائيل لم تحقّق أهدافها، ولن تحقّقها، حتى مع كل هذه التظاهرة العالمية التي أقاموها في شرم الشيخ. وفي البداية، حين عُقد الاجتماع، قيل إن هناك جديدًا في المنطقة. الجديد كان مسرحية، لكن لا جديد على المستوى العملي سوى أن أميركا تحاول أن تنال بالسياسة ما عجزت إسرائيل عن نيله بالحرب. وهذا أمر غير متاح وغير ممكن. وعلى رغم التواطؤ الدولي الطاغوتي لم تحقّق إسرائيل أهدافها، ولن تحقّقها. إنها معتدية ومجرمة، وهي تعمل على الإبادة، لكنها ليست منتصرة، ولن تتمكّن من تثبيت احتلالها"...

واستطرد: "وأما التدخل الأميركي، فهو سيّئ جدًّا في لبنان وفي المنطقة. وأقول لكم: إن الأميركي يثبت يومًا بعد يوم أنه هو من يقود الإبادة والمجازر، لأنه يملك مشروعًا توسعيًّا مع المشروع التوسعي الإسرائيلي. حين يطرح نتنياهو (إسرائيل الكبرى)... وهي في خدمة (أميركا الكبرى)، لأننا نرى ما يفعله ترامب في العالم كله، وليس في هذه المنطقة فقط. إنه يُلزّم إسرائيل هنا بأن تتوسّع كـ (إسرائيل الكبرى)، وبما أنها أداة، فتكون هي جزءا من "أميركا الكبرى"...

وقال: "نقول للإدارة الأميركية، وبخاصة براك: كفى تهديدًا للبنان، تارة تريدون أن تضمّوا لبنان إلى الشام، وتارة تريدون أن تتركوا الإسرائيلي يوجه ضربات قاسية لتردع، وتارة تقدّمون إمكانات مالية للجيش اللبناني لتفتعل فتنة بين الجيش وشعبه في لبنان. والهدف كله هو إعدام قوة لبنان تمهيدًا لجعله ملحقًا بإسرائيل كجزء من (إسرائيل الكبرى)".

وتابع: "إن استقرار لبنان يتحقّق بكفّ يد إسرائيل. أما تحقيق مشروع إسرائيل من خلال الضغط على لبنان، فلا يمكن أن يُعطي لبنان إسرائيل ما تريد، ولا أميركا يمكن أن تأخذ ما تريد، ما دام في لبنان شعبٌ أبِيّ، وما دام هناك تضحياتٌ كبيرة قدّمت، وهناك تضحياتٌ كثيرة قابلة لأن تقدم أيضًا، ولكن لبنان يجب أن يبقى سيدًا حرًّا عزيزًا مستقلًّا قويًّا قادرًا، هو يُدبّر شؤونه. إذا كنتم تتحدثون عن ترتيبات لها علاقة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، فقد حصل اتفاق في تشرين، هذا الاتفاق أنهى مرحلةً وأدخلنا في مرحلة جديدة، هذا الاتفاق يحتوي بلا شك على مصالح لإسرائيل ومصالح للبنان، ولكنه يُنهي المسألة المتنازع عليها. لماذا لا تطبّق إسرائيل الاتفاق؟ لأن إسرائيل لا تريد إنهاء النزاع بينها وبين لبنان، إسرائيل تريد أن تبتلع لبنان، إسرائيل تريد أن تلغي وجود لبنان. إذا ظنّ البعض أن إلغاء سلاح حزب الله يُنهي المشكلة، فهو مخطئ، لأن سلاح حزب الله هو جزء من قوة لبنان، وهم لا يريدون للبنان القوة، والدليل أنهم حين يسلّحون الجيش يسلّحونه ليضرب القوة الموجودة في لبنان، ويُمنع من أن يتسلح بأي قوة ممكن أن يستشعر منها الإسرائيلي أنها يمكن أن تُعطي قدرة في مواجهة إسرائيل في يومٍ من الأيام. قد حان الوقت ليفهموا هذا الموضوع".

وتوجه قاسم إلى الإسرائيليين: "هناك اتفاق، اذهبوا وطبّقوه، وقد طبّقه لبنان. وبالتالي، فإن كل هذه المناورات التي تقومون بها، وكل هذه الضغوط، إنما أنتم تستنزفون وتضيّعون الوقت، أنتم تخلقون حالة ضغط لا أعرف ما ستكون نتيجتها لاحقًا، وكيف يمكن أن تحصل، وكيف ستكون النتائج".

ولفت نظر الحكومة اللبنانية: "ثمة وظيفة أساسية ملقاة على عاتقكم، أنتم مسؤولون عن السيادة، فاعملوا بطريقة صحيحة لحماية السيادة. أنتم مسؤولون عن إعادة الإعمار، قوموا بالإجراءات التنفيذية لإعادة الإعمار. وحاكم مصرف لبنان ليس موظفًا عند أميركا كي يعمل كضابطة عدلية ويحاول أن يضيّق على المواطنين اللبنانيين في أموالهم. على الحكومة أن تضع له حدًّا... ووزير العدل ليس ضابطة عدلية عند أميركا وإسرائيل. عليه أن يتوقّف عن منع المواطنين اللبنانيين من إنجاز معاملاتهم لدى كُتّاب العدل، وإلا أصبح لبنان سجنًا لمواطنيه بإدارة أميركية، فلنعرف؟! هؤلاء المسؤولين، سواء وزير العدل أو حاكم مصرف لبنان، هم عبارة عن موظفين لدى الإدارة الأميركية في "السجن الأميركي" في لبنان؟! نحن لا نقبل أن يكون لبنان سجنًا، ولا أن يكون أحد تحت إمرة أميركا وإدارتها. عليكم أن تكونوا تحت إمرة الحكومة اللبنانية وإدارتها، لمصلحة الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين".