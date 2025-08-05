Aug 5, 2025 5:45 PMClock
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قاسم: ما حصل في سوريا أثّر علينا وما أتى به برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل وحزب الله التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة

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