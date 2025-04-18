Apr 18, 2025 8:59 PMClock
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قاسم لمن يدعو لنزع السلاح بالقوة : هذه خدمة مجانية للعدو الاسرائيلي وهذه فتنة لن تحصل

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