Aug 5, 2025 5:58 PMClock
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قاسم للحكومة اللبنانية: هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟

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