Aug 5, 2025 5:55 PMClock
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قاسم: لا مصلحة لإسرائيل بالحرب الواسعة فالمقاومة والجيش والشعب سيدافعون ممّا يؤدي إلى سقوط صواريخ في داخل إسرائيل وسيقسط أمنهم في ساعة واحدة

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