قاسم: على الحكومة أن تضع بند السيادة الوطنية على جدول أعمالها أي منع اسرائيل من التواجد في لبنان ونشر الجيش اللبناني على الحدود

