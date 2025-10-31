4:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قاسم: على اسرائيل أن تنفذ الاتفاق بعدما نفذه لبنان وأي اتفاق جديد هو تبرئة لها وفتح الباب أمام اعتداءات جديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o