Apr 18, 2025 9:03 PMClock
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قاسم: سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما واجهنا إسرائيل

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