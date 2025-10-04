4:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قاسم: خطة ترامب من أجل الحل في غزة سماها خطة سلام والحقيقة ان هذه الخطة هي مليئة بالأخطار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o