Apr 18, 2025 9:16 PMClock
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قاسم: حصل تبادل رسائل مع رئيس الجمهورية حول تطبيق الاتفاق في جنوب الليطاني وكانت رسائل إيجابية وستبقى

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