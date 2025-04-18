Apr 18, 2025 8:50 PMClock
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قاسم: حزب الله التزم بالاتفاق والدولة اللبنانية تستطيع أن تقف أمام العالم كله وتقول إنها التزمت بالاتفاق بالكامل

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