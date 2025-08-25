Aug 25, 2025 5:47 PMClock
أبرز الأحداث
قاسم: اميركا تعطي الجيش سلاحا يصلح في الداخل وتمنع عنه السلاح الذي يواجه اسرائيل، فلعنة الله على الأمريكيين

