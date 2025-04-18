Apr 18, 2025 9:00 PMClock
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قاسم: الموقف الآن مقاومة وتحرير ومنع “إسرائيل” من تحقيق أهدافها ولا استسلام على الإطلاق

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