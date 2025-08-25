آخر الأخبار
Aug 25, 2025 5:43 PM
أبرز الأحداث
قاسم: "المقاومة" ردعت إسرائيل من العام 2006 وحتى 2023
جولة لبرّاك غداً في الجنوب ويلتقي قائد الجيش اليوم
2025-08-26 14:28:00
الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على مجمع ناصر الطبي في غزة غير مقبول...
2025-08-26 14:25:56
سانا: وصول قافلة تجارية إلى ممر "بصر الحرير" في طريقها إلى محافظة ا...
2025-08-26 14:15:47
وزير الثقافة يبحث مع المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية في استرداد قطع أثرية
جابر يوقّع وكاريه قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار
جولة لبرّاك غداً في الجنوب ويلتقي قائد الجيش اليوم
الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على مجمع ناصر الطبي في غزة غير مقبول على الإطلاق
القوات ردا على قاسم: من سلّم لبنان لإسرائيل هو هذه المقاومة بالذات
اللبكي يستقبل سفير أوستراليا ويعرض مع منظمات دولية لأوضاع محافظة عكار
روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب
لقاءات المفتي دريان
الصدّي يعرض بالأرقام لواقع المياه والإجراءات المتخذة والخطوات المستقبلية
سانا: وصول قافلة تجارية إلى ممر "بصر الحرير" في طريقها إلى محافظة السويداء
الرئاسة السورية: كل الحلول مع الأكراد والسويداء يمكن مناقشتها عدا الانفصال
رئيس الجمهورية يبحث مع النائبين منيمنة والدويهي التطورات السياسية
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
بخاش في اجتماع نقباء المهن الصحية: للعمل على ملف منتحِلي الصفة داخل القطاع
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
2:46 PM
وزير الثقافة يبحث مع المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية في استرداد قطع أثرية
2:39 PM
جابر يوقّع وكاريه قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار
2:28 PM
جولة لبرّاك غداً في الجنوب ويلتقي قائد الجيش اليوم
2:25 PM
الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على مجمع ناصر الطبي في غزة غير مقبول على الإطلاق
2:25 PM
القوات ردا على قاسم: من سلّم لبنان لإسرائيل هو هذه المقاومة بالذات
2:24 PM
اللبكي يستقبل سفير أوستراليا ويعرض مع منظمات دولية لأوضاع محافظة عكار
2:19 PM
روابط التعليم الرسمي: لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب
2:17 PM
لقاءات المفتي دريان
2:17 PM
الصدّي يعرض بالأرقام لواقع المياه والإجراءات المتخذة والخطوات المستقبلية
2:15 PM
سانا: وصول قافلة تجارية إلى ممر "بصر الحرير" في طريقها إلى محافظة السويداء
