تزامناً مع الضغوط الأميركية المتواصلة لنزع سلاح "حزب الله"، ووسط ترقّب الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم بارّاك، بزر موقف جديد للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أكد خلاله أنّ "الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط".

وقال قاسم في مقابلة ستُعرَض على قناة "الميادين" الفضائية: "إذا يعتقد الإسرائيلي من خلفه الأميركي بأنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الاهداف مهما كان الضغط".

أضاف: "لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة".

وحول الخسائر التي مُني بها "حزب الله" قياديّاً وعسكريّاً خلال الحرب الأخيرة، قال قاسم: "كل القيادة العسكرية كانت مملوءة وموجودة، ولم يكُن هناك أي موقع عسكري شاغر".

كما أكد أنّ "حزب الله" جاهز للمواجهة، معلناً أنّه "حتى اللحظة الأخيرة من الحرب، كان المقاتلون قادرين على الوصول إلى الخيام". وقال: "نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة".